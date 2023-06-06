Konya'da kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.C.Ç. idaresindeki 42 JC 180 plakalı kamyonet, Yavşan Çukuru yaylası civarında takla attı.

Sürücü M.C.Ç. ile kamyonetteki H.Ç, İ.D, B.D. ve B.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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