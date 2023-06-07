Konya'da yol kenarında iki ceset bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bıçaklanıp yakılan bir kadın ve erkeğin cesetlerinin yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan L.T. ile M.M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya-Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, vücutlarında bıçak darbesi izlerine rastlanan Turgay G. (36) ile Nazan Ş'nin (44) cesetleri, 31 Mayıs'ta yol kenarında yakılmış olarak bulunmuştu.

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