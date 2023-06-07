Seydişehir'de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Yaşar Özdemir idaresindeki 06 BHH 265 plakalı otomobil,Seydişehir-Konya kara yolu Karabulak Kavşağı'da Ercan Kaçar'ın kullandığı 80 ACE 159 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Mustafa Öz'ün kullandığı 42 AOB 515 plakalı hafif ticari araç, Marangozlar Sanayide Halil Leylek idaresindeki 42 ZR 223 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Şerife Öz yaralandı. Yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





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