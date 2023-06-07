Konya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da boyasını yaptıkları evlerin fotoğrafını çekip sahte kira ilanıyla kapora dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte kiralık ev ilanıyla dolandırılan 4 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, internet sitelerindeki sahte kiralık ev ilanlarından, şüphelilerin Murat K. ile Aykut D. olduğunu tespit etti.

Dairelerden birini kiralama bahanesiyle şüphelilerle irtibat kuran polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin boyacılık yaptıkları, boyasını yaptıkları evlerin fotoğrafını çektikten sonra internet sitelerine sahte kiralık ilanı verip kendilerini arayan vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K. ile Aykut D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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