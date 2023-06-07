Konya'da düzenlenen "Veri Ambarı Konya Çalıştayları" devam ediyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve dün başlayan "Veri Ambarı Konya Çalıştayları" devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayların, "Hareketlilik", "Çevre ve Enerji", "Kültür ve Turizm", "Yaşanabilirlik", "Kentsel Planlama", "Ekonomi ve Ticaret" başlıklarında gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal İnovasyon Ajansı direktörü Ali Güney, tahıl ambarı olarak anılan Konya'nın artık veri ambarı olarak da anılması gerektiğini, bu kapsamda çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Marmara Belediyeler Birliği Veri ve Teknoloji Merkezi Direktörü Samet Keskin de çalıştay sonrası verilerden hareketle Konya için kentsel yaşamın kalitesinin artırılabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına oldukça iyi çıktıların olacağına inandığını kaydettiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Harun Yiğit ise Konya'da akıllı şehirlerle ilgili bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarına vurgu yaptığı ifade edildi.



Düzenlenecek çalıştaylarla, sonuç raporunun katılımcı tüm paydaşlarla paylaşılması ve kurumlar arası veri paylaşım kültürünün geliştirilmesi amaçlanıyor.

Son çalıştay "Ekonomi ve Ticaret" başlığı altında 15 Haziran'da yapılacak.

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