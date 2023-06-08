Konya'da otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ömer Kayacık idaresindeki 48 UF 350 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta kara yolunun 16. kilometresinde ağaca çarptı.



Kazada, yaralanan sürücü Kayacık ile araçtaki Ahmet Kayacık Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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