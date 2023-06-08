Yunak ilçe protokolü ve öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu

Bir babanın feryadı... "Ölü ya da diri bulun oğlumu!"

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

KONYA (AA) - Konya’nın Yunak ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Yunak Belediyesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu iş birliğinde, gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Şehit Şevki Akgün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İnönü Orta Okulu'nda düzenlenen etkinlikte ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler bir araya geldi.



Yunak Kaymakamı Murat Karahan ve Belediye Başkanı Ali Konak’ında katıldığı etkinlikte katılımcılar yazar Bülent Keskin’in kaleme aldığı, "Ağustos Soğuğu" adlı kitabı okudu.



Yunak Meslek Yüksek Okul yönetiminin ilçe genelinde başlatmış olduğu "Gençler Kitap Okuma Halkasına Katılıyor" projesi kapsamında öğrencilerin, boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmesi, zararlı bağımlılıklardan uzak durması ve araştırma becerilerini geliştirmek amacıyla çalışma başlattığı kampanyada öğrenciler okullarında belirlenen ders saatinde 20 dakika kitap okuyor.



Etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, gençlerin ülkenin ve geleceğin inşasında önemli rol alacağını söyledi.



Bu nedenle, gençleri her alanda iyi yetiştirmek zorunda olduklarını ifade eden Konak, "Yıllardır Yunak’ın kültürüne, sanatına, edebiyatına şiirleri, romanları ve incelemeleriyle katkıda bulunan yazarımız Bülent Keskin, öğrencilerimizle bir araya geldi. Bir şehir kendi değerlerinin farkına vardıkça, onları sahiplendikçe zenginleşir. Bu projeye gönül veren, kitaplar ile öğrencileri buluşturan, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben eğitim adına yapılan projelerin bir çığ gibi büyüyüp ilerleyeceğine inanıyorum." dedi.



Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş da, etkinlik çerçevesinde öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrenme, araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.