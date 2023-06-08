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KONYA (AA) - Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde kurulan serada engelli öğrencilerin ürettiği marulların hasadı yapıldı.



Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, okulun müdürü Cafer Akın, engelli öğrencilerle marul hasadı yaptı.

Başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Pişkin, bu çalışmaları önemsediklerini belirterek engelli öğrencilerin bu tür faaliyetlerle sosyalleştiğini söyledi.

Kaymakam Pişkin ayrıca, "Okulumuzda bulunan serada yetiştirilen marulların hasadını, özel çocuklarımızla birlikte yaptık. Okullarında aldıkları teorik bilgiyi uygulamaya döken öğrenciler, yıl içerisinde çeşitli ürünler yetiştirerek hem okul hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor." dedi.



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