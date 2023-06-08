Kadınhanı'nda "Okuma Bayramı" etkinliği

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KONYA (AA) - Kadınhanı Güner Faruk İçil İlkokulunda Okuma Bayramı kutlandı.

Etkinliğe Kadınhanı Kaymakamı Selami Işık ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yavuz, öğrenciler ve velileri katıldı.

Öğrencilerin tiyatro, monolog, skeç ve şarkılar eşliğinde kutlamalarını izleyen veliler de alkışlarıyla öğrencilere destek oldu.



Programın sonunda öğrenciler, beraberinde velileriyle öğretmenlerine çiçek verdi.



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