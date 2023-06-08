Seydişehir'de "Türk Bilge Şahsiyetleri Karakalem Resim Sergisi" açıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl imzalanan Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında öğrenciler Türk Bilge Şahsiyetleri Karakalem Resim Sergisi'ni açtı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından Enderun Gençlik Merkezi'nde açılışı yapılan sergide, Mahmut Esat Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı tamamı karakalem çalışması 70 eser sergileniyor.

Açılışta, Kültür Elçileri Değerler Eğitimi Projesi'nin tüm okullarda aralıksız devam ettiğini kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Enderun Gençlik Merkezi'mizde Mahmut Esat ortaokulunda eğitim gören kültür elçileri öğrencilerimizin hazırlamış olduğu sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Çalışmalarında Halk ozanları, Türk Halk Edebiyatçıları, Şairler ve Devlet Büyükleri yer almış çok güzel eserler ortaya çıkmış. Ben kendilerine çalışmalarından dolayı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.







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