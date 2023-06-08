2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Karapınar'da, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ile bazı okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Murat Yiğit ilk olarak Sazlıpınar köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek okuldaki öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Ardından ilçe merkezine dönen Yiğit, burada da Karapınar Cumhuriyet İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Osman Hulusi Ateş Kız İmam Hatip Okulu'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretinin sonunda gazetecilere konuşan Murat Yiğit, ilçedeki eğitim çalışmalarından memnuniyetini dile getirerek, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, onlara büyük emek veren yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum." dedi.















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.