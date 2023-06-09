Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kozanlı Mahallesi'nde ikamet eden H.Z'nin uyuşturucu üretimi ve ticareti yaptığını belirledi.

Şüpheli, ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yapılan aramada 67 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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