Hüyük'te, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

İlçe merkezindeki Gençlik Merkezi önünde düzenlenen sergi açılışını, İlçe Kaymakamı Hasan Çimer ve ilçe protokolü gerçekleştirdi.

Köy yaşam merkezlerinde Hüyük Halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği kurslara katılan kursiyerlerin eserleri sergilendi.

Hüyük Kıreli Şehit Kadir Kayhan İlkokulu tarafından ise bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.



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