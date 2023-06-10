Milli park sahasında avlanan 2 kişiye ceza kesildi

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde milli park sahasında avlandığı iddia edilen 2 kişiye ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ilçelerde kaçak avlanmanın önüne geçilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin denetim ve kontrollerinde kaçak olarak kara avcılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Haklarında işlem başlatılan kişilere, idari para cezası uygulanırken, av tüfeğine el konuldu.

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