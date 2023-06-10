Konya'da boya yaptığı binanın 4. katından düşen kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde boya yaptığı binanın dördüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde inşaatı yeni tamamlanmış 5 katlı binanın 4. katında boya yapan Yakup Güçlü (61), dengesini kaybederek düştü.

Güçlü'nün hareketsiz yattığını görenler, 112 Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.





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