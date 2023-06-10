Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda papatyalar güzel görüntüler oluşturdu

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KONYA (AA) - Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda açan papatyalar güzel görüntüler oluşturdu.



Beyşehir'de göl kıyılarında açan çiçekler ilgi çekiyor.

Araçlarıyla yoldan geçenler, papatyalarla fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşıyor.







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