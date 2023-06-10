Beyşehir Gölü'nde ağ temizliği çalışmaları yapılıyor

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KONYA (AA) - Beyşehir Gölü'nde hayalet ağ temizliği çalışmaları başlatıldı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, yaptığı açıklamada, önceki yıllarda başlatılan hayalet ağ temizliği projesinin bu yıl da devam ettiğini belirtti.

Temizlik çalışmalarına kooperatif üyesi balıkçıların teknelerinin katıldığını aktaran Kurt, çıkarılan hayalet ağların kıyılara getirildiğini aktardı.

Kurt, çalışmaların av yasağının sona erdiği 15 Haziran'a kadar devam edeceğini ifade etti.



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