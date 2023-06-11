Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Darü'l-Mülk Projesi kapsamında süren çalışmaları inceledi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Meydan Evleri Yenileme ve Velespit Müzesi yapım çalışmalarını inceledi.

Türkiye'nin en büyük ihya projelerinden Darü'l-Mülk Projesi kapsamında belirlenen yenileme ve yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtten Altay, Kılıçarslan Meydanı'nda "Meydan Evleri" olarak tabir edilen 13 evin restorasyon çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğünü vurguladı.



Altay, "Darü'l-Mülk Projesi, 20 projeden oluşan bir projeler demeti. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile başlangıcını yaptığımız çalışmalar Alaeddin Cephe düzenlemesi, Larende, Sahipata, Sırçalı Medrese ile adım adım devam ediyor. Bu işlerin parçalarından biri de Meydan Evleri Yenilemesi'ydi. İnşallah bu yılın sonuna yetiştirmek için büyük bir gayret içindeyiz, baharla burası cıvıl cıvıl olacak. Hem şehirde yaşayan insanlarımızın hem de gelen turistlerin kullandığı bir cazibe alanına dönüşecek." ifadesini kullandı.

Konya'nın bisiklet şehri olduğunu anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Geçmişten itibaren 'velespit' diye tabir ettiğimiz bisiklet için de 'Konya Velespit Müzesi' adı altında bir bisiklet müzesi inşa ediyoruz. Burada özellikle bisikletin tarihsel gelişimiyle Konya'da bisiklet kullanımını, bisiklet yollarının gelişimini de gelen turistlerimize anlatabileceğimiz bir mekan oluşturuyoruz. Tamamlandığında Mevlana Müzesi'nden Kılıçarslan Meydanı'na kadar bir yürüyüş aksı oluşturarak turistlerin vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca Kılıçarslan Meydanı'nda Darü'l-Mülk Sergi Alanı'nın açılmasıyla burası bir cazibe merkezi olacak. Konyalıların da sıklıkla ziyaret ettiği bir alan oluşturacağız. Darü'l-Mülk Projeleri kapsamında inşallah Konya'mız birkaç yıl içinde tarihin çok daha güzel yaşandığı bir şehir olacak."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.