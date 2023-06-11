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Konya'da yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

AA

Konya'da yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kuvvetli yağış sırasında yıldırım düşen bir evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Bayat Mahallesi'nde, Hasan İyiel'e ait iki katlı evin ikinci katına yıldırım düştü.

Evin bazı odalarının camları kırılırken, bir odada bulunan ahşap pencereler yerinden sökülerek dışarıya savruldu. Bazı eşyaların da zarar gördüğü evde, duvarlarda yarıklar oluştu, evin çatısı zarar gördü.

İhbar üzerine jandarma ve belediye ekipleri olay yerine geldi.

Ev sahibi Hasan İyiel, babası ve erkek kardeşiyle evde olduğunu belirterek, "Çok kuvvetli bir patlama oldu. Canımız sağ, şükürler olsun. Evde tahribat oluştu, şu anda evin çoğu bölümü kullanılamaz halde. Camlar kırıldı, pencereler yerinden söküldü. Binanın iskelet yapısı ayrıldı, çatıda da hasar var." dedi.

Bayat Mahallesi Muhtarı Ömer Arı da yerleşim merkezinde ilk kez böyle bir olay yaşandığını belirterek, "Evde çok büyük bir hasar oldu. Allah korumuş, kendilerinde bir şey yok." ifadelerini kullandı.

- Kuvvetli yağış sonrası su baskınları oldu

Sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su taşkınları meydana geldi.

Özdilek Caddesi, araçların ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine olumsuzluk yaşanmaması için bir süre trafiğe kapandı.

Köprübaşı Caddesi ve Vuslat Parkı'nın yanındaki seyyar büfeleri su bastı.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Ekipler, yağışın durmasının ardından da tahribat oluşan caddelerde çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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