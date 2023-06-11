Beyşehir'de meslekte 30 yılını dolduran esnaflara vefa plaketi verildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından meslekte 30 yılını dolduran esnaflar plaket ve teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Oda Başkanı Muhlis Bülbül, yönetim kurulu olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana üyelerinden aldıkları güçle Beyşehir esnafının ideal ve hayalleri ile yola çıktıklarını söyledi.



Ahde vefa gecesinde 30 yılını dolduran esnaflara ömür boyu gururla saklayabileceği bir anı olmasını isteyerek bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Bülbül, "Bugüne dek sunmuş olduğu katkılardan dolayı plaket ve teşekkür belgelerini hazırladık. Ayrıca, 6 Şubat’ta gerçekleşen asrın felaketi ve 11 ilimizi etkileyen depremde odamızı temsilen deprem bölgesindeki depremzedelerin yardımına koşan fedakar esnaflarımıza da teşekkür belgelerini takdim edeceğiz." dedi.



Programa katılan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odasının üyeleriyle birlikte Konya’ya değer kattığına dikkat çekerek, "Beyşehir esnaf odamızın her bir üyesi bugüne kadar Konya’mızın esnaf ve sanatkarının yüz akı olmuştur. Onun için hepinize şahsım ve teşkilatım adına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından meslekte esnaflara, depremden sonra depremzedelere yardım etmek için deprem bölgesine giderek hizmet veren esnaflara teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.

Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, oda başkanları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti ilçe teşkilatı başkanları ve esnaflar katıldı.





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