Şehit Piyade Uzman Çavuş Kaya'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi

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KONYA (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın şehadet haberi, Konya'daki ailesine verildi.

Merkez Meram ilçesindeki Matay Apartmanı'nda yaşayan şehidin annesi Nebahat Kaya ve kardeşi Cemal Kaya'ya şehadet haberi, İl Merkez Jandarma Komutanı Albay Erkan Ömeroğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz tarafından iletildi.

Ailenin yaşadığı ev ve caddeye Türk bayrakları asıldı. Ailenin yakınları ve komşuları evin önüne belediye tarafından kurulan taziye çadırına giderek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin bekar olduğu ve babasının kısa süre önce vefat ettiği öğrenildi.

Kaya'nın naaşının, yarın Konya Şehitliğinde toprağa verileceği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin ve Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın tedavi gördükleri hastanede şehit düştüklerini açıklamıştı.

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