Konya'da büyükbaş çalan zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çaldığı 2 büyükbaşı kesen zanlı tutuklandı.



İlçeye bağlı Kökez Mahallesinde, H.H.D'nin ahırından 2 büyükbaşın çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Mahalleden yaklaşık 5 kilometre uzaktaki bir tarlada hayvanların iç organları bulundu.



Yapılan araştırma sonunda olayın faili H.D. yakaladı.



Zanlı H.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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