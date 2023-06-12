Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mehmet G. idaresindeki 42 AKM 817 plakalı otomobil, Seydişehir Taşağıl Mahallesi güzergahında aynı yöne seyir halindeki Osman S. yönetimindeki 42 K 3163 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada her iki sürücü ile otomobillerde bulunan Emine G. ve Kibriye S. yaralandı.



Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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