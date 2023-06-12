Bozkır'da 4-6 Yaş Kur'an Kursları 10. Yıl Etkinliği düzenlendi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Bozkır Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursları 10. yıl ve yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Bozkır Belediyesi Düğün Salonundaki etkinlikte Bozkır Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında öğrenim gören kreş öğrencilerinin okuduğu ilahiler, şiirler, sure ve dualar ile yapmış oldukları gösterileri büyük beğeni topladı.

Bozkır Bimder Yönetim Kurulu Mehmet Görür, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş çocukların Kur'an eğitimine büyük önem verdiğini belirtti.



Görür, Bozkır İlçe Müftülüğü ime yapılan çalışmalarla Dereiçi, Hamzalar ve Hisarlık'ta da kursların açılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.