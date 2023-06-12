Belediye tarım arazilerini drone kullanarak ilaçladı

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi'ne ait Suğla'daki tarım arazileri drone ile ilaçlandı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağmurlardan dolayı oluşan küfe karşı 270 dekarlık buğday tarlalarının dron ile ilaçlandığını kaydetti.

Başkan Tutal, profesyonel bir firma tarafından buğday ekili alanların zarar görmemesi, tarlanın her noktasının daha iyi ilaçlanması ve maliyetinin de daha az olması nedeniyle drone kullanarak ilaçlama yapıldığını belirtti.



Kesecik Mahallesinde ve Suğla ovasında belediyeye ait olan 270 bin metrekare tarım arazisinde ilaçlama gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Mehmet Tutal, "Ekili arazilerimizden gerçekleştireceğimiz hasadımızla birlikte toplanan ürünlerimizi belediyemize ait her gün sıcak yemek ulaştırdığımız aşevimizde kullanıyor, ayrıca Kuğulu Tabiat parkımızda bulunan kuşlara hem kış mevsiminde hem de yaz mevsiminde yemeleri için hazırlıyor ve beslenmelerine katkı sağlıyoruz." dedi.









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