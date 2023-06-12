Konya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pasta ve meşaleli sürpriz kutlama

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde vatandaşlar, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, sürpriz kutlama yaptı.

İlçeye bağlı Osmancık Mahallesi'nde gençler arasında kavga olduğu ihbarı üzerine jandarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz söz konusu bölgeye ulaşan jandarma ekibi, mahalle girişinde gençler tarafından alkışlar ve meşalelerle karşılandı.

Şaşkınlık yaşayan jandarma ekibi, "184. yıl kutlu olsun" yazılı pastayı kesti, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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