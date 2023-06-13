Konya'da İmam Hatip Şenliği gerçekleştirildi

KONYA (AA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Şenliği düzenlendi.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan Kültür Park'taki "İmam Hatip Şenliği"nde, Konya'daki imam hatip okullarında eğitim gören öğrenciler ve velileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Zengin, okulların stant açarak çalışmalarını sergiledikleri etkinlikte, imam hatip öğrencisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.



İmam hatipli olmanın çaresizlerin çaresi, dertlilerin dert ortağı, ümitsizlerin sığınağı olmak olduğunu anlatan Zengin, şöyle konuştu:



"Tüm kapılar yüzüne kapanırken, hiç sağa ve sola bakmadan 'Allah var gam yok demek' imam hatipli olmanın şiarıdır. Garbın afakını sardığında çelik zırhlı duvarlar, yokluklar içinde bile olsa hayat, iman ve cihattan ibaret şuuruyla bu mefkure ile küffara karşı, zalime karşı dik durmaktır. Çağın gerekleri neyse en iyi şeklinde kendini yetiştirmektir. Hazreti Meryem gibi, Hazreti Yusuf gibi iffet ve edep timsali olmaktır. İlkeli ve prensipli olmak imam hatipli olmanın şiarıdır. Herkes zamana göre hareket edip çeşitli şekillere bürünse bile bükülmeyen sıratı müstakimden ayrılmayandır."

Konuşmaların ardından etkinlik, tamamı öğrencilerden oluşan Konya İmam Hatip Lisesi Dini Musiki Heyetinin verdiği konserle devam etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.