Vali Özkan, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, jandarma teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, Türk Jandarma Teşkilatının milletine ve bayrağına duyduğu sonsuz aşkla 184. yaş gününü kutladığını belirtti.

Teşkilat büyüklüğü, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla, dünyadaki emsalleri arasında önde gelen jandarma teşkilatının, ülkenin ve milletinin huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü perçinleyen operasyonlarda da tarih yazan jandarma teşkilatımız, her zaman milletimizin yüksek takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur. Jandarmamız, yaygın teşkilatı, nitelikli insan kaynağı, iyi iletişimi, etkili işleyişiyle kamu özgürlükleri ve hukuk güvenliğine de en önemli ve anlamlı katkıyı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu' şeklinde tanımladığı Türk Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatan uğrunda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Görevi başındaki tüm teşkilat mensuplarımıza da sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

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