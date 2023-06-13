Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Atatürk Anıtı meydanında gerçekleştirilen açılış programında, ADEM’lerin bölgesi için de yeni kurulan bir kurum özelliği taşıdığını söyledi.

Kaymakam Akpınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok ciddi yol alındı. Gerçekten önemli bir boşluğu dolduran kurumlar. Halk Eğitim Merkezleri, KOMEK var ama doğrudan dezavantajlı kesimlere, özellikle kadın ve çocuklara yönelik bir hizmet olduğu için önemli bir boşluğu doldurdu. İnşallah Beyşehir'de de güzel hayallere, güzel hizmetlere vesile olur." dedi.



- Beyşehir Gölü'nde hayalet ağ temizliği yapıldı

Beyşehir Gölü'nden 10 bin metre hayalet ağ ile 500 pinter çıkarıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gölde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda misina ağ ile 500 adet pinterin göl sularından çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2023'te yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 10 bin metre misina ağın gölden çıkarılarak tatlı suların temizlendiği belirtilerek, "Gölümüzdeki sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için Bakanlığımızca yürütülen bu çalışmalar aralıksız olarak devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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