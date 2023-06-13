Konya Büyükşehir Belediyesi hafızlık öğrencilerini İstanbul'a götürdü

KONYA (AA) - Konya'da eğitim alan hafızlık öğrencileri Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul tarih gezilerine katıldı.

Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı'nda dualar eşliğinde Konya'dan yola çıkan öğrencilerin, Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultan Ahmet Camii, Gülhane Parkı başta olmak üzere ecdat yadigarı mekanları ziyaret ederek katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul'un güzelliklerini yakından gördüğü aktarıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Özellikle çocukların ve gençlerin milli-manevi duygularla yetişmesini önemsediklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Atabey Gençliği Ecdadın İzinde sloganıyla yürüttüğümüz proje kapsamında 31 ilçedeki tüm 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İstanbul gezisini bu kez de şehrimizdeki Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayarak icazetini alan ve hafızlık eğitimlerine devam eden öğrenciler için gerçekleştirdik. Şehrimizi imar ederken neslimizi de ihya etme çabası içindeyiz. Çocuklarımızın bu tür faaliyet içinde bulunmaları bizim için en büyük mutluluklardan biridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evlatlarımızın yarınları için çalışmaya devam edeceğiz."

Açıklamada, İl Müftüsü Ali Öge'nin de öğrencilere eşlik ettiği bildirildi.





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