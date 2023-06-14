Akşehir'den kısa kısa

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi ve Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) iş birliği ile 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında "Yaşamın İçinden" konusuyla düzenlenen 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile düzenlenen yarışmada ödül alan 12 fotoğraf ve sergilenecek 38 fotoğraf açıklandı.

34 ülkeden 442 yarışmacının 1658 fotoğrafla katıldığı yarışmada ödül ve kabul alan eserler 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında da sergilenecek.



-Akşehir'de yıldırım isabet eden ev yandı

Akşehir'de kuvvetli yağış sırasında yıldırım düşen bir ev tamamen yandı.

İlçeye bağlı Akşehir Nasreddin Hoca Mahallesi Yazıcı Sokakta bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evin uzun süredir boş olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.