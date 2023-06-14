Konya Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlenme çalışmalarını sürdürüyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir'e değer katacak Tarihi Merkez Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi 2. etap çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin 31 ilçesinde önemli eserleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Seydişehir'deki Seyyid Harun Veli Hazretleri'nin camisinin ve türbesinin bulunduğu alanda tarihi bir projeyi tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Konya'mızın her bir köşesine hizmet etmek bizim için büyük mutluluk. Seyyid Harun Veli gibi Anadolu coğrafyasının mimarı konumunda olan önemli zatlara hizmet etme imkanı bulduğumuz için ne kadar hamd etsek azdır. Bölgede daha önce birinci etabını tamamladığımız projenin ikinci etabını geçtiğimiz aylarda başlatmıştık. Turizm açısından Konya'mıza ve Seydişehir'imize büyük değer katacağına inandığım bu önemli yatırımı inşallah bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. 28 bin metrekarelik alanda sürdürülen ve kamulaştırma bedeliyle yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak projenin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.