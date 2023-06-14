Seç Market, "esnaf dostu iş modeli"ni Konya'da tanıttı

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KONYA (AA) - Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market'in, esnaf dostu iş modelini anlatmak üzere iş ortaklarıyla bir araya geldiği "2023 Yılı Bölgesel Road Show" toplantısı Konya'da yapıldı.



Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, kentteki bir otelde düzenlenen programda, 2000'li yıllardan sonra modern perakendenin Türkiye'de hızla büyüdüğünü anlattı.



Sekmen, "Bu tüketiciye kaliteli fiyatlarla ürünlere erişebilme imkanı tanıdı. Ancak bu gelişim esnasında geleneksel esnaf kan kaybetti. Bu kapsamda esnafı dönüştürmek ve desteklemek için Seç Market olarak bu modeli ortaya koyduk." dedi.

Seç Market ile modern perakendenin hızlı büyümesinin yanında geleneksel esnafı da bu ekosisteme dahil ederek, rekabette güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Sekmen, geleneksel esnafa Seç Market'in kurumsal kimliğini sunarak, büyük bir satın alma gücü verdiklerini anlattı.



Sekmen, şunları kaydetti:

"Esnafımızı, Yıldız Holding'in pazarlama, tedarik zinciri ve üretim gücünden faydalandırarak dijital bir altyapı sunuyoruz. Onların operasyonlarında verimlilik sağlamaları için önayak oluyoruz. Esnafımız, mahallesindeki diğer rakipleriyle daha iyi rekabet ederken, müşterisine de kaliteli ürünleri iyi fiyatlarla sunmasını sağlıyoruz."

Altan Sekmen, tanıtım buluşmaları kapsamında şehir şehir gezerek esnafa bu modeli anlattıklarını dile getirdi.

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