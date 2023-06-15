Karapınar'da motosiklet kazası

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesindeki motosikletle çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki karayolları binası önünde bulunan trafik ışıklarında tır ile motosiklet çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Akpınar (17) ağır yaralı olarak ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası çekicinin sürücüsü gözaltına alınırken, yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.