Konya'da 12 katlı apartmanda yangın çıktı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 12 katlı apartmanın 11 katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Doktor Mehmet Hulusi Baybal Caddesi İlke Sokak'ta bulunan Dikilitaş sitesinin 11 katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Evde yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin hızla müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü.

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında ölü ve yaralı bulunmazken, ev kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.