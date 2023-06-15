Konya'da iki kamyonet çarpıştı, 4 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Faik Türkmen idaresindeki 42 ACD 176 plakalı kamyonet, Zengen Mahallesi yakınlarında, Hasım Hüseyin'in kullandığı 01 MD 434 plakalı kamyonetle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hıdır El Hüseyin ile Fehime El Abud yaşamını yitirdi.

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