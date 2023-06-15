Alanya'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürülen doktorun cenazesi Konya'da defnedildi

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KONYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi tarafından öldürülen doktor Melek B, Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Alanya'daki Aile Sağlık Merkezi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Melek B'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak memleketi Ereğli'ye getirildi.

Doktor Melek B'nin cenazesi, Ulu Cami avlusunda öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ile Melek B'nin yakınları ve sevenleri katıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 Haziran'da yaşanan olayda, Küçükhasbahçe Mahallesi 5 Nolu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen Mustafa B, burada görevli eşi doktor Melek B'yi bıçakla öldürmüş, daha sonra yanındaki silahla intihar etmişti.

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