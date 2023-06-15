Selçuk Üniversitesi ile Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi arasında protokol imzalandı

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KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi ile Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi arasında öğrenci ve akademik personel değişimi ile ortak proje yapılmasını öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ile Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Jasur Zarifbayev, iki üniversite arasında protokol yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, akademik personelin karşılıklı görevlendirilmesi ile akademik ve bilimsel araştırma kapsamında öğrenci değişiminin yer aldığı mutabakat zaptında, konferans ve sempozyumlara akademisyenlerin davet edilmesi, bilgi, akademik ve araştırma malzemeleri ile yayınların taraflarca paylaşılması, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fon bulunmasına yönelik ortak araştırmanın yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.

İmza törenine, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken ve akademisyenler katıldı.



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