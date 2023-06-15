Seydişehir'de sınav koordinasyon toplantısı düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT-AYT ) öncesi Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Sınav Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıya birim amirleri katıldı.

Kaymakam Pişkin, "17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü üç oturumda yapılacak sınava, ilçemizden 13 okulumuzda 2 bin 860 aday katılacak. İlgili kurum yetkililerimizin katılımıyla bugün yaptığımız toplantı sonucunda öğrencilerimizin sorunsuz bir sınav yaşamaları için gerekli her türlü tedbiri planladık. Adaylara şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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