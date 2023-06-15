Konya'da baba oğul kavgasında ikisi de yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde kendisini bıçaklayan oğlunu tüfekle yaralayan baba serbest bırakıldı.

A.Y, Gazi Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle oğlu M.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, babası A.Y'yi bıçakla yaraladı.

Bunun üzerine A.Y. tüfekle oğlu M.Y'ye ateş etti. Akşehir Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan M.Y, Konya'ya sevk edildi.

Suç aleti av tüfeği ile gözaltına alınan A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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