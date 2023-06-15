Futbol: TFF 2. Lig play-off finali

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Abdullah Balikuv, Onur Özcan, Erhan Kartal (Dk. 61 Sadık Baş), Çağrı Giritlioğlu, Ahmet Aslan (Dk. 46 İlhan Depe), Furkan Çil (Dk. 60 Taşkın Çalış), Saruhan Fındıkcı (Dk 73. Cuma Menize), Erhan Çelenk, Berke Bıyık (Dk. 72 Erhan Şentürk), Mehmet Fuat Gölbaşı

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Abdulsamet Burak, Mehmet Yiğit, Feyyaz Belen, Cumali Bişi (Dk. 87 İbrahim Sürgülü), Mehmet Alp Kurt (Dk. 66 Adem Eren Kabak), Erkam Develi (Dk. 76 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk. 76 Doğacan Diker), Behlül Aydın (Dk. 67 Alpay Koçaklı), Kemal Rüzgar

Goller: Dk. 36 Behlül Aydın, Dk. 53 ve 56 Mert Çapar (Şanlıurfaspor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Erkam Develi, Dk. 56 Mert Çapar (Şanlıurfaspor), Dk. 89 Cuma Menize (Bucaspor 1928)







KONYA (AA) - TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Şanlıurfaspor, öne geçti. Kemal Rüzgar'ın sol kanattan yerden ortasında Behlül Aydın'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Yeşil-sarılılar 53. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına hareketlenen Mert Çapar'ın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2.

Maçın 56. dakikasında Şanlıurfaspor, farkı 3'e çıkardı. Behlül Aydın'ın ara pasına hareketlenen Mert Çapar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.

Şanlıurfaspor, rakibine 3-0 üstünlük sağlayıp adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıran taraf oldu.









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