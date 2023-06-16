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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

AA

Konya'da otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

N.T. idaresindeki 42 ANC 109 plakalı otomobil, Cafer Baran Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.S'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, yaralanan F.S. sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine ardından da il merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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