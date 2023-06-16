Hüyük'te doğal gaz çalışmaları devam ediyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve beraberindekiler, doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Çiğdem, gazetecilere, ilk etap çalışmaların ardından ilçenin tamamının doğalgazla buluşması için projeler yürüttüklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çiğdem, ilçe için gece gündüz demeden sürekli çalıştıklarını kaydetti.

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