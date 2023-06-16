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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Müftülüğü paydaşlığında her sene gerçekleştirilen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesinde kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle çocuklar ve gençlerle ilgili yürüttükleri projelerin kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade etti.

Altay, "Güle Oynaya Camiye Gel" projesinin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaz döneminde de camilerimiz inşallah sabah namazlarında çocuk sesleriyle şenlenecek. Amacımız çocuklarımızı milli ve manevi duygular ışığında yarınlara güçlü şekilde hazırlamak. 'Güle Oynaya Camiye Gel' projemiz de bu kapsamda yavrularımız için özenle hazırlanıyor. İlk günden bu yana Konyalı hemşehrilerimizden hep güzel dönüşler aldık. 40 gün boyunca namaza gelerek bisiklet kazanan çocuklarımıza da güzel bir karne hediyesi olacak. 2014 ve 2015 doğumlu tüm çocuklarımızı Konya'mızın 31 ilçesinde İmam Hatip-i bulunan tüm camilerimizde uygulanacak etkinliğimize katılmaya davet ediyorum."

Büyükşehir Belediyesi "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında 3 Temmuz-21 Ağustos'ta, başvuru yaptığı camide en az 40 gün sabah namazına gelen 2014 ve 2015 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek. Projeye katılmak isteyen çocuklar, 28 Haziran’a kadar "camiyegel.konya.bel.tr" adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

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