Konya 2023 Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapacak

KONYA (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Brüksel'de katıldığı UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı'nda belediye başkanlarını 26 Ekim'de Konya'da gerçekleştirilecek Dünya Konseyi'ne davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altay, UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Altay, Brüksel’de çok yoğun bir toplantıyı geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"UCLG olarak geçmiş dönemde yaptığımız işlerin istişaresini gerçekleştirdik. Özelde de deprem nedeniyle hem Konya'da yaptığımız faaliyetler hem de Türkiye'deki faaliyetlerle ilgili genel bir değerlendirme oldu. Bizim için bu toplantının önemi Konya'da yapacağımız Dünya Konseyi'nden önceki son toplantı olması. Buradaki bütün belediye başkanlarımızı Konya'da 26 Ekim'de başlayacak Dünya Konseyi'ne davet ettim. Böylece hem UCLG Başkanlığını devralacağız hem de bine yakın misafirimizi şehrimizde Dünya Konseyi'nde ağırlayacağız. Umuyorum ki çok güzel bir toplantı olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

- "İnşallah Konya için bir dönüm noktası olacak"

Konya'da gerçekleştirilecek Dünya Konseyi'nin şehre büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Altay, "Bu toplantı Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminin başlaması ve binden fazla misafiri şehrimizde ağırlayacak olmamız açısından bizim için çok kıymetli. Şehrimizin ekonomisi ve tanıtımı için çok önemli bir katkı sağlayacak. Belediye başkanlarımızı şehrimizde misafir ederek onlara güzel bir Konya tanıtımı yapmayı planlıyoruz. İnşallah Konya için bir dönüm noktası olacak. 26 Ekim'deki büyük buluşmaya şehrimizi hazırlamak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Umuyorum çok başarılı bir Konya tanıtımı olacaktır." ifadesini kullandı.

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