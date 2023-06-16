GÜNCELLEME - Konya'da iki öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, iki lise öğrencisinin yaralanmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki iki lisenin öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, lise öğrencileri U.A. ile M.E. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, bıçaklı kavgaya karıştıkları tespit edilen M.G. (17) ile B.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

İki gurup arasında daha önceden husumet bulunduğu ve tartışmanın ilk sosyal medya üzerinden başladığı öğrenildi.

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