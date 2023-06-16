Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ve Hüyük ilçesindeki okullarda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Seydişehir'de sağlık sorunlarından dolayı okula gidemeyen ve evde eğitim alan öğrencilerden Ayberk Biçici ve Medine Bahçıvan'ın karnelerini Kaymakam Deniz Pişkin verdi.

Pişkin, gazetecilere, "Evde Eğitim" programının engelli çocuklar için güzel bir hizmet sunduğunu söyledi.

İlçe genelinde 9 öğrencinin evde eğitim hizmeti aldığını belirten Pişkin, "Ben öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar ve sağlıklı günler diliyorum. Eğitimlerinin verilmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve ailelerine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Hüyük

Hüyük'te de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öğrencilere karnelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaymakam Hasan Çimer ve Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Çimer ve Maden, öğrencilere karnelerini verdi.

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