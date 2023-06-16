Konya'da sağanak etkili oldu

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kadınhanı'nda aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle evlerin alt katlarını ve işyerlerini su bastı.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Belediye ekipleri kamyonlarla kum getirerek işyerlerine ve evlere zarar veren suyun yönünü değiştirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.