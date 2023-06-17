Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı

AA

Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Konya kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, binalara alındı. Bazı adaylar, sınava yetişmek için koşarak geldi.

Afyonkarahisar'da TYT'ye 22 bin 909 aday başvurdu. Selçuklu Mahallesi'nde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar, evrak kontrolü ve üst aramalarının ardından binaya girdi.

Koşan ve ağlayan bir öğrenciyi görevliler, "Koşma daha vakit var." diyerek sakinleştirdi.

Aksaray'da, TYT'ye 24 bin 929 aday girdi. Kılıçarslan İlkokulu'na gelen adaylardan bazıları, koşarak sınav salonuna geçti.

Karaman'da adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav yapılacak okul binalarına giriş yaptı.

Polis ekipleri, okul çevrelerinde gürültü yapılmaması için önlem aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da YKS'ye geç kalan üniversite adayları sınava giremedi
YEREL HABERLER Konya'da YKS'ye geç kalan üniversite adayları sınava ...
Konya'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Konya'da sağanak etkili oldu
Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü ilk mezunlarını bu yıl verecek
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi ...
Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı
YEREL HABERLER Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde öğrenciler ...
Konya'da iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GÜNCELLEME - Konya'da iki öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Konya'da iki öğrencinin bıçakla ...
Konya 2023 Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Konya 2023 Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapacak
Derbent'te kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Derbent'te kan bağışı kampanyası
"Güle Oynaya Camiye Gel" projesinde kayıtlar başladı
YEREL HABERLER "Güle Oynaya Camiye Gel" projesinde kayıtlar başladı
Hüyük'te doğal gaz çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hüyük'te doğal gaz çalışmaları devam ediyor
Konya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı
YEREL HABERLER Konya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı
Konya'da otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Konya'da otomobilin çocuğa çarpması güvenlik ...
Konya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Futbol: TFF 2. Lig play-off finali
YEREL HABERLER Futbol: TFF 2. Lig play-off finali
Şanlıurfaspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi
Konya'da baba oğul kavgasında ikisi de yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da baba oğul kavgasında ikisi de yaralandı
Seydişehir'de sınav koordinasyon toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Seydişehir'de sınav koordinasyon toplantısı ...
Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av sezonu açıldı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av sezonu açıldı
Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu yaptı
YEREL HABERLER Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu ...
Konya'daki 2 ilçede itfaiye merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Konya'daki 2 ilçede itfaiye merkezi yapılıyor
Selçuk Üniversitesi ile Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi ile Özbekistan Devlet Beden ...
Eşinin öldürdüğü doktor, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü doktor, son yolculuğuna uğurlandı
Alanya'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürülen doktorun cenazesi Konya'da defnedildi
YEREL HABERLER Alanya'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi ...
Konya'daki "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı"nda hedefler başarıyla vuruldu
YEREL HABERLER Konya'daki "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı"nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.