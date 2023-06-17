Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı

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KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Konya kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, binalara alındı. Bazı adaylar, sınava yetişmek için koşarak geldi.

Afyonkarahisar'da TYT'ye 22 bin 909 aday başvurdu. Selçuklu Mahallesi'nde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar, evrak kontrolü ve üst aramalarının ardından binaya girdi.



Koşan ve ağlayan bir öğrenciyi görevliler, "Koşma daha vakit var." diyerek sakinleştirdi.

Aksaray'da, TYT'ye 24 bin 929 aday girdi. Kılıçarslan İlkokulu'na gelen adaylardan bazıları, koşarak sınav salonuna geçti.



Karaman'da adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav yapılacak okul binalarına giriş yaptı.



Polis ekipleri, okul çevrelerinde gürültü yapılmaması için önlem aldı.

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