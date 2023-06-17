Konya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kozanlı Mahallesi'nde seyreden Korkmaz Kılınç'ın kullandığı 42 AGT 507 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücünün yol kenarına çektiği otomobildeki yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.



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